Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 1 035 nowych mieszkań i domów w 2019 r.

"Nowe projekty przygotowywane przez grupę, które zasilą ofertę sprzedażową w roku 2019 to: Osiedle Debiut etap III w Pruszczu Gdańskim (93 lokale), City Park etap II w Gdańsku (189 lokali), Osiedle Wróbla Staw domy jednorodzinne etap II (4 domy), Golf Park etap D (4 domy jednorodzinne), Osiedle Brawo w Pruszczu Gdańskim (127 lokali), Osiedle Start w Gdańsku (160 lokali), Osiedle Ostoja w Rumi (138 lokali), Osiedle Nowa Niepołomicka etap II w Gdańsku, budynek nr 1 (48 lokali) i nr 2 (44 lokale), Osiedle Havlove w Gdańsku, budynek 4-5 (46 lokali), nr 8-9 (46 lokali), nr 10 (46 lokali), Osiedle Traffic w Gdańsku, budynek C (90 lokali)" - napisał Stefaniak w liście dołączonym do raportu rocznego.