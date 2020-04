Grupa Kęty miał 83,31 mln zł zysku netto, 145,59 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale bieżącego roku wzrosły o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego pomimo spadku ceny aluminium w ujęciu złotówkowym o 6%. Było to możliwe dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej, zwłaszcza na rynki eksportowe. Sprzedaż ilościowa wzrosła w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o ok. 8%, a w Segmencie Opakowań Giętkich aż o 45%. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży w SOG był efektem skutecznego obłożenia nowych mocy produkcyjnych (II linia do produkcji folii BOPP oddana do użytkowania na przełomie III i IV kwartału 2019)" - czytamy dalej.