Grupa Kęty miała 120,96 mln zł zysku netto, 187,36 mln zł EBITDA w II kw.

"Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 7% do poziomu 1 717 mln zł z czego ok. 50% trafiało do naszych klientów na rynkach międzynarodowych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wykorzystania mocy produkcyjnych (ponad 90%), relatywnie niskim cenom surowców i wysokiej efektywności operacyjnej osiągnięto 46% r/r wzrost zysku z działalności operacyjnej do kwoty 260 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej, na którą największy wpływ mają koszty obsługi zadłużenia grupy oraz obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 204 mln zł, co oznacza 53% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy w raporcie.