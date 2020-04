Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia poza outsourcingiem

"W tej chwili nie [planujemy ograniczenia zatrudnienia]. Jeśli nastąpi kilkunastoprocentowy spadek [zamówień] w II kw. to dotyka to pewnych wydziałów, gdzie przeszliśmy z systemu cztero-brygadowego na trzyzmianowy. Poza tym mamy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych ok. 230 osób z outsourcingu i już ze 100 osobami musieliśmy się pożegnać. Jeśli będzie taka potrzeba, to kolejnym 130 osobom nie przedłużymy kontraktu" - powiedział Mańko podczas telekonferencji.