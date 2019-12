giełda 1 godzinę temu

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty spadną o 3% r/r do 738 mln zł w IV kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 15% r/r do 68 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 13% r/r do 104 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 49 mln zł, czyli będzie niższy o 18% r/r.