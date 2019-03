górnictwo 40 minut temu

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 770 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 14% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 73 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do zeszłorocznego, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 2% r/r do 107 mln zł w roku bieżącym, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 53 mln zł, czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku.