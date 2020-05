Grupa Lotos ma list intencyjny z gminą Tczew ws. wodoru do napędu autobusów.

W podpisanym porozumieniu Grupa Lotos deklaruje gotowość dostarczenia wodoru o bardzo wysokiej czystości, a miasto Tczew potwierdza zamiar zapewnienia parku autobusów zasilanych tym paliwem. Zgodnie z listem, do 2023 roku magistrat chciałby pozyskać przynajmniej 4 pierwsze pojazdy tego typu. Podobne listy intencyjne spółka podpisała wcześniej z gminą Gdynia oraz gminą Wejherowo, poinformowano.

"Nowoczesny koncern paliwowy nie może ograniczać się jedynie do przerobu ropy. Poszukiwanie alternatywnych paliw i źródeł energii to trend ostatnich lat. W Grupie Lotos podjęliśmy to wyzwanie, dlatego innowacyjne projekty to stała część naszych inwestycji. Jako spółka skarbu państwa zdajemy sobie sprawę, że rozwijanie nowoczesnych technologii wspiera działania rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dostrzegamy potencjał wodoru - Polska jest jednym z czołowych producentów tego paliwa przyszłości. Cieszy nas współpraca z kolejnym miastem w naszym regionie w obszarze niskoemisyjnego transportu. Tego typu działania to dla nas naturalny krok, ale też i sygnał o rosnącej świadomości ekologicznej wśród samorządów" - powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

"Współpraca z Lotosem jest kolejnym przedsięwzięciem samorządu Tczewa zmierzającym do poprawy jakości powietrza w mieście. Jestem otwarty na wszelkie proekologiczne rozwiązania, a do takich niewątpliwie należy wprowadzenie do komunikacji miejskiej autobusów 'zeroemisyjnych' napędzanych paliwem przyjaznym środowisku. Proekologiczne, ciche autobusy, a docelowo i inny tabor komunalny, sprawdzą się zwłaszcza na starym mieście, gdzie jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, jest gorsza niż w innych dzielnicach" - dodał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Gdańska rafineria obecnie produkuje około 16,5 t/h wodoru. Finalizowana właśnie budowa instalacji Węzła Odzysku Wodoru zwiększy tę zdolność produkcyjną o dodatkową 1 t/h. Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999%). To dlatego Grupa Lotos realizuje właśnie projekt Pure H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). Wartość inwestycji to niemal 10 mln euro, a 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu "Łącząc Europę", przypomniano.

Spółka finalizuje prace nad mapą drogową wdrożenia strategii wodorowej w Grupie Lotos. Ma ona wskazać konieczne działania, harmonogram i hierarchię ich wdrożenia pozwalające na skuteczne wykorzystanie istniejących przewag i silnych stron koncernu. Założenia tego dokumentu zostaną oparte na dotychczasowej działalności związanej z produkcją wodoru na własne potrzeby oraz realizacją projektów badawczych takich jak Hestor, czy wspomniany Pure H2. Koncern zamierza też stworzyć strategię paliw alternatywnych. Obecnie trwa proces wyboru partnera, który po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, dokona dogłębnej analizy i zidentyfikuje najbardziej atrakcyjne kierunki rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie do roku 2030, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

