Grupa Lotos pozytywnie zakończyła test bankowy projektu EFRA

"Pomyślne przeprowadzenie bankowego ruchu testowego projektu EFRA to zakończenie kluczowej inwestycji zrealizowanej wspólnie przez Grupę Lotos i Lotos Asfalt. To również kolejny dowód na to, że jako koncern w tym trudnym okresie konsekwentnie realizujemy nasze plany. Dzięki tej inwestycji na rynek trafi rocznie dodatkowo prawie milion ton wysokiej jakości paliw" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.