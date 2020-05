Grupa Lotos: Przerób ropy będzie zbliżony do maksymalnego w II kw. 2020

"Szacując na dzisiaj oceniam, że poziom przerobu ropy w II kwartale będzie również zbliżony do maksymalnego" - powiedział Kawula w trakcie wideokonferencji.

W I kwartale 2020 r. przerób rafinerii w Gdańsku wyniósł 2598 mln ton, w porównaniu do 2,611 mln ton rok wcześniej, a w kwietniu było to 856 tys. ton surowca, co oznacza stopień wykorzystania mocy zakładu na poziomie 98%.