Grupa Lotos przesunęła termin gotowości do rozruchu DCU w Proj. EFRA o 30 dni

Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, podpisała z generalnym wykonawcą Projektu EFRA, firmą Kinetics Technology (KT), aneks do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU) wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU), podał Lotos. Zgodnie z zapisami aneksu, przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA - Kompleksu Koksowania, do dnia 30 czerwca 2019, to jest o 30 dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu.