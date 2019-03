Grupa Lotos: Szczyt zapotrzebowania na asfalty przypadnie na lata 2019-2021

"Na rynku asfaltowym obserwujemy ożywienie. Analiza sytuacji w segmencie budownictwa drogowego potwierdza pozytywne trendy w zakresie poziomu realizowanych inwestycji. Rok 2019 zwiastuje dużą aktywność związaną z realizacją inwestycji drogowych (planowana jest budowa 490 km nowych dróg). Realizowany będzie również program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Należy także pamiętać o planach i wydatkach związanych z remontami i modernizacją dróg (w ramach środków UE), co pozytywnie wpłynie także na zapotrzebowanie na asfalt" - poinformowano ISBnews w biurze prasowym Lotosu .

"Stawia to jednocześnie przed branżą drogową szereg wyzwań i potencjalnych zagrożeń (znajdujących odzwierciedlenie w pogarszającej się rentowności firm drogowych), co w konsekwencji może wpłynąć na opóźnienia w realizacji kontraktów drogowych i wydatkowaniu środków unijnych. Może to w rezultacie stanowić czynnik hamujący popyt na asfalt" - zastrzegło jednocześnie biuro prasowe Lotosu.