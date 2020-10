Grupa Lotos uruchomi w tym roku nalewak bramowy o wydajności 2,2 mln ton rocznie

"Po uruchomieniu instalacji projektu EFRA, Grupa Lotos produkuje rekordowe ilości oleju napędowego. Aby zwiększyć oraz usprawnić jego ekspedycję na rynek krajowy spółka finalizuje właśnie budowę nowego nalewaka bramowego do cystern kolejowych" - czytamy w komunikacie.

Nalewak to dwupiętrowa budowla, której sercem jest kontenerowa sterownia, kierująca automatycznym nalewem. Do dwóch cystern na dwóch torach trafia jednocześnie nawet 730 m3 paliwa na godzinę. Cysterny przejeżdżają przez nalewak jak przez bramę, tylko na krótko się zatrzymując. Napełnianie trwa około 14 minut. W ciągu doby nalewak może obsłużyć 120 cystern, czyli wlać do nich 6 tys. ton paliw, wynika z komunikatu.