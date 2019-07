Grupa PGE ma umowę ws. utworzenia FIZAN Eko-Inwestycje, wpłaci min. 1,5 mld zł

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania Funduszem oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego inwestorów. Podmiotem zarządzającym Funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020.