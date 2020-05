Grupa Recykl miała 0,95 mln zł zysku netto, 3,85 mln zł zysku EBITDA w I kw.

"Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w I kwartale 2020 roku zwiększył sprzedaż do 15,1 mln zł (+21% r/r) przy skokowej poprawie wyników. Wynik EBITDA wzrósł o 63% do 3,8 mln zł osiągając najwyższy kwartalny odczyt w 10-letniej historii spółki . Zysk netto wyniósł blisko 1 mln zł (+89% r/r). Ukończony z końcem 2019 roku nowy zakład produkcyjny w Chełmie pozwolił na skokowy wzrost efektywności i skali biznesu (m.in. spółka podwoiła wolumeny czystych granulatów SBR oraz rozpoczęła sprzedaż nowego produktu - pudru gumowego). Zarząd firmy oczekuje stabilnych rezultatów w kolejnych okresach, osiąganych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Recykl w okresie styczeń-marzec 2020 roku poprawiła marże na wszystkich poziomach wyników. Rentowność zysku ze sprzedaży wzrosła do 7,1% (vs. 5,5% r/r), marża EBITDA przekroczyła 25% (25,4% vs. 18,9% r/r), a zysku netto 6,3% (vs. 4% r/r). Poprawa wyników to rezultat m.in. oddania do użytku nowego zakładu w Chełmie, optymalizacji i stabilizacji głównych czynników kosztowych (w tym materiałów i energii) i działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w kraju jak i zagranicą skutkująca pozyskaniem nowych klientów gównie w obszarze sprzedaży granulatów SBR, podano również.