Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.

Grupa Recykl odnotowała 1 261 456,05 zł skonsolidowanego wyniku netto w 2019 r., co w porównaniu do skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2018 rok, tj. w stosunku do kwoty 3 634 165,95 zł, oznacza spadek o 65%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.