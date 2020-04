Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

- spółka obserwuje spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi ograniczeniami a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji;

- działalność niektórych zagranicznych spółek z Grupy Selena została tymczasowo wstrzymana w kwietniu 2020 na kilka do kilkunastu dni z uwagi na wprowadzone lokalnie zakazy prowadzenia działalności. Wstrzymanie działalności dotyczyło m.in. spółki Selena CA TOO (Kazachstan), Selena Sulamericana Ltda. (Brazylia), Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd. (Turcja), Uniflex srl (Włochy), Selena Iberia SLU (Hiszpania)" - czytamy w komunikacie.