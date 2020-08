hutnictwo 1 godzinę temu

Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto do 352 mln zł w 2020 r.

Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600 mln zł.