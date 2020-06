giełda 1 godzinę temu

GUS: Emisja pyłów z uciążliwych zakładów spadła o 15%, gazów o 7% w 2019 r.

Wielkość emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. z zakładów o największej w skali kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza (ok. 1 900 zakładów) wyniosła ok. 27 tys. t i zmniejszyła się o 15% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych ukształtowała się na poziomie 198 mln t i spadła w stosunku do 2018 r. o 7%.