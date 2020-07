GUS: Obrót nieruchomościami zwiększył się o 4,3% r/r do 126,4 mld zł w 2019 r.

"Według danych pozyskanych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), w 2019 r. zawarto ponad 481 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości na łączną wartość ponad ok. 126 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W obszarze nieruchomości lokalowych wartość transakcji wzrosła o 9,6% r/r do 65,31 mld zł, przy 237 061 transakcjach (+3,2% r/r). W nieruchomościach zabudowanych (nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, zabudowane nieruchomości rolne, nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa oraz nieruchomości budynkowe) wartość nie zmieniła się rok do roku i wyniosła 35,21 mld zł w 81 861 transakcjach (+2,4% r/r). Natomiast w nieruchomościach niezabudowanych wartość transakcji spadła o 1,9% do 25,85 mld zł (transakcji zawarto tu 162 220, czyli o 1,1% więcej r/r).