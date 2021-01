GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,6% r/r, zatrudnienie spadło o 1% w XII

Konsensus rynkowy to 4,7% wzrostu r/r w przypadku płac i 1,2% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"W grudniu 2020 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie wzrosło o 0,2% względem notowanego miesiąc wcześniej, zaś w listopadzie 2020 r. w stosunku do października tego samego roku utrzymało się na podobnym poziomie. Natomiast w grudniu 2020 r. w relacji do analogicznego okresu 2019 r. była obserwowana kontynuacja spadku przeciętnego zatrudnienia (o 1%), ale w nieznacznie niższym stopniu niż w listopadzie 2020 r. (o 1,2%)" - czytamy dalej.

Narastająco w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,5% w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" do 8,3% w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7%. Spadek o 1,4% odnotowano w sekcji ,,Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" oraz o 0,5% w sekcji ,,Pozostała działalność usługowa", podał Urząd.