Konsensus rynkowy to 6,7% wzrostu r/r w przypadku płac i 2% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,5% w sekcji 'Górnictwo i wydobywanie' do 11,6% w sekcji 'Pozostała działalność usługowa', co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,1%" - czytamy w komunikacie.