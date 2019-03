GUS: Podatnicy w ramach 1% przekazali na rzecz OPP 761 mln zł w 2018 r.

Według GUS, przeciętne wpływy z 1% PIT przypadające na jedną OPP zwiększyły się między 2011 r. a 2018 r. o 26,2 tys. zł (z 61,5 tys. zł do 87,7 tys. zł), zaś mediana obniżyła się o 0,9 tys. zł (z 5,8 tys. zł do 4,9 tys. zł), co wskazuje na pogłębiające się rozwarstwienie organizacji. Podczas gdy ogólna kwota przekazywanych przez podatników środków się zwiększa, to środki otrzymywane przez połowę OPP są coraz niższe. W całym analizowanym okresie liczba OPP, których przychody z 1% PIT przekroczyły 1 mln zł, nie przekraczała 0,1 tys. podmiotów.