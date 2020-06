GUS: Wolumen odpadów przemysłowych spadł do 114,1 mln ton w 2019 r.

"W 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,8 mln ton odpadów, co stanowiło 84,5% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych" - czytamy dalej.

W 2019 r. funkcjonowało 2 190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1 352 przedsiębiorstwa. Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

"Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej" - podał także GUS.