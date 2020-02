GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetw. przem. spadł do +1,6 w II

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 4,5 - podobnym jak w styczniu br. (plus 4), ale niższym niż w lutym ostatnich dwóch lat.

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,1 - zbliżonym do notowanego w styczniu br. (minus 0,5), ale niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat.

W informacji i komunikacji w styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 19, czyli zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (plus 19,7) i przed rokiem (plus 18).