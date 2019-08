GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%), pozostałej działalności usługowej (z 5,5% do 6,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6% do 6,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,5% do 3,8%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,9% do 2%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8%), przetwórstwie przemysłowym (z 5,0% do 4,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,8% do 3,6%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,1% do 6%)" - czytamy dalej w materiale.