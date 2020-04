Hardt: Po pandemii skup papierów wartościowych przez NBP powinien być wygaszany

"Nie powinna zapominać o tych, którzy oszczędzają i chcą robić to w ramach lokat bankowych i innych bezpiecznych form przechowywania kapitału. Tak rozumiany powrót polityki pieniężnej do normalności będzie też wyraźnym sygnałem ze strony banku centralnego o tym, że kryzys zaczyna przechodzić do historii" - napisał członek RPP.

"Po pierwsze, skup odbywa się na rynku wtórnym, a jego cele są precyzyjnie określone i zgodne z mandatem banku centralnego. Po drugie, NBP wchodzi w ten proces, gdy jego złotowe aktywa są minimalne i w związku z tym posiada przestrzeń do ich zwiększenia. Po trzecie, działania NBP - choć na polskim gruncie bezprecedensowe, to w porównaniu z polityką wielu banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, są konserwatywne. Paradoksem tej dyskusji jest to, że krytykujący NBP za skup obligacji jednocześnie są za wejściem Polski do strefy euro, której to bank centralny nie tylko obligacje skupuje, ale ma w swoim bilansie również obligacje korporacyjne. Po czwarte, to w gestii Rady Polityki Pieniężnej pozostaje pełna kontrola nad polityką monetarną, co oczywiście nie wyklucza współpracy z agendami rządu" - ocenił Hardt.