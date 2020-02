HB Reavis otrzymał 162 mln euro kredytu na budowę kampusu biurowego w stolicy

Budowa kampusu Forest położonego w pobliżu centrum handlowego Arkadia trwa od czerwca 2019 roku. To jeden z największych projektów biurowych powstających obecnie w Europie i jeden z najbardziej zielonych w Polsce. Jego potencjał doceniło konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska jako agent kredytu, BNP Paribas Bank Polska jako agent zabezpieczeń, PKO Bank Polski jako agent rachunków oraz Bank Pekao jako aranżer, wskazano również.

Ukończenie pierwszego etapu projektu planowane jest do końca 2020 roku - obecnie trwa realizacja nadziemnych kondygnacji budynków od strony ul. Burakowskiej. Wieżowiec, położony najbliżej Ronda Zgrupowania AK "Radosław", zostanie oddany do użytku do końca 2021 roku.