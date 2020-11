Hemp&Brew planuje kampanię crowdfundingową w 2021 i debiut giełdowy rok później

"Posiadamy unikatową technologię produkcji napojów infuzowanych CBD oraz dostęp do zaplecza produkcyjnego. Spółka korzysta z infrastruktury partnerów - Browaru Tarnobrzeg oraz czeskiego Kanopio s.r.o. W kolejnych latach Hemp&Brew planuje stać się kluczowym dostawcą napojów CBD oraz zbudować nową linię produkcyjną skupioną wyłącznie na produkcji napojów CBD, nastawioną bardzo mocno na eksport produktów pod marką własną oraz na zlecenie. Spółka w ramach realizacji strategii planuje przeprowadzić kampanię equity crowdfundingową w 2021 roku. Cel emisyjny to pozyskanie środków finansowych pozwalających znacząco zwiększyć kapitał obrotowy oraz fundusze marketingowe - powiedział ISBtech Burdzy.

"Uprawy konopi w naszym regionie wzrosły w ostatnich trzech latach trzykrotnie. Produkcja olejów konopnych z zawartością CBD daje nam pozycję lidera w Europie. Wykorzystując ten trend, do końca roku spółka ma zamiar przygotować i edukować rynek w zakresie CBD, testować różne produkty i przystąpić do dalszej ekspansji oraz zbudować stabilną sieć dystrybucji. Jesteśmy młodym podmiotem na etapie rozwoju - w tym momencie szanse dla potencjalnych inwestorów są największe. Nietrudno zauważyć tendencję - w Polsce drastycznie przybywa firm działających w obszarze konopi, a najnowsze dane pokazują, że rynek konopny w Polsce urośnie 4- krotnie w ciągu najbliższych trzech lat" - wskazał prezes.

"Mamy technologię, mamy produkt, mamy zaplecze. Pozostaje konsekwentne budowanie sieci dystrybucji, świadomości marki oraz edukacji na temat CBD. W przyszłym roku planujemy zaprosić nowych inwestorów do spółki, żeby znacząco podnieść jej możliwości operacyjne. Dalej to już działania zmierzające do upublicznienia spółki na giełdzie. Budowanie wartości i utrzymywanie przewag konkurencyjnych przez najwyższą jakość i bycie liderem na nowym rynku napojów CBD to nasze podstawowe założenie." - podsumował prezes