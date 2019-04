Herkules: Odpis na nieruchomość w budowie obniży wynik za 2018 r. o 1,46 mln zł

Herkules poszukuje aktywnie nabywcy na powyższy obiekt, jednak z uwagi na to, że jest on w dużym stopniu nieukończony, możliwości jego sprzedaży na stosunkowo wąskim rynku lokalnym są ograniczone. Spółka dysponuje operatem szacunkowym biegłego rzeczoznawcy potwierdzającym na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. wartość nieruchomości i nakładów ujętą nominalnie w księgach, jednakże wziąwszy pod uwagę dotychczas przeprowadzone działania sprzedażowe, negocjacje z potencjalnymi odbiorcami oraz zawartą umowę z wyspecjalizowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zgodnie z zasadą ostrożności postanowił dokonać aktualizacji tej wartości o kwotę 1 796 tys. zł do wartości 9 809 tys. zł. Po dokonaniu powyższego odpisu łączna wartość pozycji związanych z tą inwestycją wyniesie 13 500 tys. zł, podano także.