Hitachi ABB Power Grids wybuduje stacje elektroenerg. dla 3 farm wiatrowych EDF

"Co ważne, udało nam się zoptymalizować pierwotny projekt, aby obniżyć koszty jego realizacji, przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności. To już kolejne projekty, jakie będziemy realizować w Polsce dla grupy EDF - nasze systemy i aparatura od kilku lat sprawdzają się w stacji przy innej farmie wiatrowej, wybudowanej przez ten koncern. Klient ma więc pewność, że wybrał doświadczonego wykonawcę, który rozumie jego potrzeby" - powiedział wiceprezes Hitachi ABB Power Grids w Polsce Hubert Krukowski, cytowany w komunikacie.

Główne punkty odbioru 110/20kV stanowią "mózg" farm wiatrowych - to one odpowiadają za odbiór wygenerowanej energii, jej przekształcenie do poziomu sieciowego i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej. Wszystkie stacje zostaną wyposażone m.in. w aparaturę wysokiego napięcia, wyłączniki, przekładniki i ograniczniki oraz zabezpieczenia produkcji Hitachi ABB Power Grids, podkreślono.