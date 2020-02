Hofman z MR: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów 'lada tydzień'

"Pierwsza rzecz to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów, które pewnie lada tydzień zostaną przekazane do konsultacji" - powiedział Hofman podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.