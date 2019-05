Hollywood miało 0,56 mln zł straty netto, 0,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku przychody grupy kapitałowej osiągnęły wartość 27 459 tys. zł, natomiast w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 przychody grupy wyniosły 25 521 tys. zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 związany był ze zwiększeniem liczby kontraktów, rozwojem organicznym, wzrostem cen usług oraz zwiększeniem udziału usług wynajmu tekstyliów w całości przychodów. Największy wpływ na wyniki finansowe grupy uzyskane w I kwartale 2019 roku miały następujące czynniki: 1) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących, tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz podpisanie nowych kontraktów w zakresie świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, dodatkowo obserwujemy wzrost przychodów w wyniku zamiany tradycyjnych kontraktów pralniczych na kontrakty w zakresie wynajmu tekstyliów wraz z usługami pralniczymi. 2) Stosowanie we

wszystkich spółkach zależnych systemów optymalizacyjnych w zakresie działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie.