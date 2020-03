Horała z MI: Wstępne wyniki konsultacji studium transportu do CPK w ten piątek

Dodał, że uwagi były zbierane do wczoraj do północy i wpłynęło ich "stosunkowo mało" jak na tak ważne przedsięwzięcie, obejmujące praktycznie budowę nowego systemu transportowego kraju. Piątkowe podsumowanie ma mieć - według Horały - przede wszystkim charakter "statystyczny", bo analiza merytoryczna uwag potrwa kilka miesięcy.

Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji kolejowych i drogowych. SSL nie przesądza jednak jeszcze o lokalizacji tras. Wyznaczone korytarze będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych.

Wszystkie uwagi dotyczące SSL zostaną dokładnie przeanalizowane i podsumowane w raporcie, który CPK przedstawi do końca czerwca br.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczaną do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.