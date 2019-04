Hornigold REIT kupił nieruchomość za 19,45 mln zł pod condo hotel w Katowicach

Obecnie w budynku funkcjonuje 36 apartamentów. W ramach projektu do końca 2019 roku powstanie o 10 więcej pokoi hotelowych, 8 lokali biurowo-usługowych oraz część gastronomiczna i rekreacyjna o łącznej powierzchni 3 500 m2, podano także.

"Po ogłoszeniu rewolucyjnej oferty sprzedaży apartamentów typu condo oraz realizacji pierwszych transakcji tego typu przyszedł czas na realizację kolejnego założenia strategii rozwoju naszej spółki na ten rok. Jesteśmy mile zaskoczeni przede wszystkim bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów chętnych kupić nasze apartamenty. Kamienica przy ul. Drzymały w Katowicach zostanie zaaranżowana na pierwszy condo hotel w naszym portfolio. Zlokalizowany w ścisłym centrum stolicy Górnego Śląska obiekt będzie oferował 46 pokoi hotelowych, a także sferę biurowo-usługową oraz gastronomiczno-rekreacyjną. Obecnie hotel oferuje 36 pokoi hotelowych oraz strefę biurową i usługową. Dzięki temu będzie to kompleksowy obiekt pozwalający naszym gościom na zaspokojenie większości potrzeb. Należy również podkreślić to, że jest to obiekt który już funkcjonuje oraz generuje przychody dla spółki" - powiedział prezes spółki Kamil Kita, cytowany w komunikacie.