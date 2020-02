rynek spożywczy 54 minuty temu

ICE: Import włoskich win do Polski wzrósł o 17,2% r/r do 76,7 mln euro w 2019 r.

Włoscy producenci sprzedali wina do Polski za kwotę 76,7 mln euro w 2019 roku, co oznacza wzrost o 17,2% w skali roku. Wynik ten sytuuje Włochy na pierwszym miejscu pod względem wartości dostarczonego trunku spośród wszystkich krajów eksportujących go do Polski, podała Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich (ICE).