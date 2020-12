Idea Bank przedłużył termin listu intencyjnego ws. zbycia akcji IGL do 31 III 

Warszawa, 30.12.2020 (ISBnews) - Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank.