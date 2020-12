Idea Bank: Spełnił się 1 warunek zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI

Bank poinformował, że 10 grudnia 2020 r. upłynął wynikający z przepisów prawa 14-dniowy termin na wniesienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający jako kurator banku, sprzeciwu do uchwał wyrażających zgodę na zamianę akcji zgodnie z umową zamiany akcji.

"Emitent informuje, że powziął informację o niewniesieniu przez BFG sprzeciwu do uchwał do właściwego sądu, w związku z czym termin upłynął bezskutecznie, a tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających umowy zamiany akcji" - czytamy w komunikacie.

Drugim warunkiem zawieszającym umowy zamiany akcji, zastrzeżonym na korzyść RB Investcom, jest brak sprzeciwu BFG do uchwał organów banku wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przypomniano.