Immofinanz ma pozwolenie na budowę Stop Shop w Zielonej Górze

"Nasza marka Stop Shop to bardzo odporny na kryzys format handlowy. Jest wysoce ustandaryzowany, dlatego oferuje atrakcyjne czynsze dla najemców. Koncentruje się również na przystępnych cenowo produktach, co szczególnie ma znaczenie w trudniejszych czasach, jak chociażby aktualnie, kiedy kupujący wykazują coraz większą wrażliwość cenową. Dodatkowo, robiąc zakupy w parku handlowym, ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa - głównie ze względu na brak części wspólnych oraz bezpośredni dostęp do sklepów z parkingu. Jeśli chodzi o naszą najnowszą inwestycję w Zielonej Górze, już teraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z przyszłymi najemcami. Wkrótce będziemy mogli poinformować, które marki otworzą swoje sklepy w naszym najnowszym parku handlowym" - powiedziała country manager operations Poland Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.