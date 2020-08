Immofinanz miał 120,4 mln euro straty netto, 83,6 mln euro straty EBIT w I półr.

"Przychody z najmu wzrosły o 10,4% (13,7 mln euro) do 145,5 mln euro, dzięki akwizycjom i kończeniu inwestycji w poprzednim roku [...] Wynik na zarządzaniu aktywami wzrósł o 1,8% do 102,8 mln euro (rok wcześniej: 101 mln euro), a wynik na sprzedaży nieruchomości wyniósł -0,7 mln euro (rok wcześniej: 1,7 mln euro). Nieruchomości o wartości 51,7 mln euro zostały sprzedane w I połowie roku [...] Wynik na działalności deweloperskiej [property development] okazał się negatywny i wyniósł -16,7 mln euro (rok wcześniej: 14,3 mln euro). Ten spadek wynikał z przeszacowania nieruchomości w budowie, co wyniosło -16,8 mln euro (rok wcześniej: 18,2 mln euro) i odzwierciedlał ponadto lekki wzrost stóp zwrotu związany z COVID-19, jak również kolejne nabycia gruntów" - czytamy w komunikacie.