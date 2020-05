Immofinanz miał 37,6 mln euro straty netto, 1,5 mln euro straty EBIT w I kw.

"Przychody z najmu i wynik z zarządzania aktywami wzrosły odpowiednio o 13,4% i 18,1% r/r. FFO 1 (przed opodatkowaniem) wzrosło o 3,6% do 29,1 mln euro. FFO 1 na akcję wzrosło o 11,5% do 0,29 euro. Negatywne efekty wyceny doprowadziły do straty netto 37,6 mln euro" - czytamy w komunikacie.