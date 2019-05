Impas na linii USA-Chiny dziś nadal kluczowy dla notowań na GPW

WIG20 wygląda słabo, ale jeszcze nie można mówić o kapitulacji ,,byków". Trudno o optymizm w sytuacji, gdy indeks S&P500 poprawia rekord wszechczasów, a na polskich akcjach przeważa podaż, która dodatkowo przyspiesza, gdy tylko amerykańskie akcje zaczęły się korygować. Z pozytywów, wczoraj udało się przynajmniej powstrzymać przebicie wsparcia na WIG20 w okolicach 2280 pkt. Na dzisiaj to właśnie wczorajsze minimum jest kluczowym poziomem. Dla ,,byków" jednak lepiej, żeby na zakończenie WIG20 zamknął się powyżej poziomu 2300 pkt. Dopiero to może uspokoić inwestorów.

Dziś w nocy japońska giełda nadrabiała ,,stracone sesje". Musiała się zmierzyć z mniej optymistyczną rzeczywistością niż gdyby Japończycy wrócili do gry w ubiegłym tygodniu. Po zapowiedziach Donalda Trumpa o podwyższeniu ceł na chiński eksport do USA z 10% do 25%, chińskie akcje tąpnęły i tamtejszy główny indeks stracił 5,6%. Z kolei japoński Nikkei zakończył dzień poniżej poziomu 22 tysiące punktów. Słaba sesja w Azji nie pomoże dzisiaj notowaniom na GPW, ani innym europejskim rynkom. Ważniejsze jest jednak, że amerykańskie indeksy odrobiły wczoraj większość strat, między innymi na bazie informacji z Chin, że negocjacje nadal trwają.