Impel miał 13,26 mln zł zysku netto, 93,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Wypracowany zysk operacyjny w wysokości 44,3 mln zł jest o ponad 20% większy od wyników grupy w poprzednim roku obrotowym. Grupa kontynuowała strategię zwiększania rentowności portfela zamówień poprzez renegocjację nieefektywnych ekonomicznie kontraktów. Konsekwentnie udało się poprawić kluczowe wskaźniki ekonomiczne grupy. Szczególnie jest to widoczne w przypadku wzrostu zysku operacyjnego, wzrostu rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności oraz poprawy płynności finansowej. Zwiększyliśmy efektywności windykacji należności, jednocześnie skróceniu uległ wskaźnik rotacji należności. Zysk netto wypracowany został na poziomie 13,3 mln złotych i jest wyższy o 3,6 mln zł w stosunku do 2017 roku" - napisał prezes Grzegorz Dzik w liście do akcjonariuszy i interesariuszy Grupy Impel.