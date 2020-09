Impel miał 8,58 mln zł zysku netto, 60,94 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2020 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 797 353 tys. zł, co stanowi ich wzrost o 47 716 tys. zł, tj. o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Wspomniany wzrost przychodów to głównie skutek waloryzacji cen realizowanych kontraktów, a także wpływ pandemii z jednej strony działającej in minus (zmniejszony zakres bądź zawieszenie kontraktów), a także wpływającej in plus (sprzedaż nowych usług i produktów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.