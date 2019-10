Import szkockiej whisky single malt spadł o 7,8% ilościowo, 21% wart. w I półr.

Na koniec czerwca br. wartość sprowadzanej szkockiej whisky do Polski (liczonej w funtach brytyjskich) spadła o 21,1% r/r w kategorii lepszej gatunkowo single malt. W tym samym okresie zanotowano wzrost r/r importu szkockiej whisky blendowanej o 17,6%. Ogólnie sprowadzono do Polski, w ujęciu wartościowym, o 14,98% więcej szkockiej whisky niż przed rokiem. Pod kątem ilościowym (liczonym w butelkach o pojemności 0,7l) zanotowano spadek importu kategorii single malt o -7,82%, przy wzroście tańszej whisky blendowanej o 17,91%. Ogólnie dynamika wzrostu sprowadzanej szkockiej whisky do Polski w raportowanym okresie wyniosła 24,1% W pierwszym półroczu sprowadzono do Polski ponad milion kartonów szkockiej whisky (12 butelek po 0,7l), podano w materiale.