Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

Wraz ze zbliżaniem się pierwszych dni czerwca widać powrót zainteresowania tematem Brexitu w zagranicznych mediach finansowych. Jednak dla przebiegu dzisiejszej i najbliższych sesji jest to zagadnienie mało istotne. Można nawet zaryzykować przypuszczenie, że teraz w Wielkiej Brytanii nie ma już walki o Brexit. Jest tylko brutalna gra o władzę. Podczas gdy Theresa May ma na początku czerwca przedstawić odświeżoną wersję ustawy rozwodowej wygląda na to, że będzie to tylko fasada do rozgrywek o stanowisko premiera. Boris Johnson, czyli zatwardziały brexitowiec, może być kandydatem, który obejmie urząd i któremu znowu nic się nie uda. Partia Pracy będzie dalej torpedowała propozycje dotyczące Brexitu, być może nawet bardziej niż dotychczas.