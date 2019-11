Infoscan ma list intencyjny dot. pilotażu urządzenia MED Recorder na Ukrainie

"Zarząd Infoscan informuje o zawarciu w dniu 28 listopada 2019 r. listu intencyjnego z LLC Clinic Department of Modern Medicine z siedzibą w Kijowie, w którym partner wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie testowania urządzenia MED Recorder, analizy podobieństwa Urządzenia do urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki zaburzeń snusnu na Ukrainie prowadzącej do ustalenia jego zapotrzebowania na tym rynku, a także podejmowania działań mających na celu promocję technologii i prowadzących do sprzedaży urządzenia na obszarze Ukrainy" - czytamy w komunikacie.