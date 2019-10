Infoscan ma list intencyjny z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91

"Podpisanie listu intencyjnego z bułgarskim dystrybutorem to kolejny etap realizacji naszych planów komercjalizacji Rejestratora MED oraz systemu telemedycznego Osascan. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować rozmowy z dystrybutorem oraz ustalić warunki sprzedaży naszego rozwiązania w Bułgarii. W tym celu planujemy udać się do Sofii, aby porozmawiać z przedstawicielami dystrybutora na miejscu" - powiedział prezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

"Inter Business '91 to firma, która współpracuje już z kilkoma polskimi firmami telemedycznymi oraz z sukcesem sprzedaje polskie rozwiązania na rynku bułgarskim. Bardzo cieszy nas to, że rozwiązanie Infoscanu również może trafić na ten rynek" - dodał.

Inter Business '91 Ltd. to firma medyczna z siedzibą w Sofii. Przedmiotem jej działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii. W ostatnim roku spółka podpisała listy intencyjne m.in. z dystrybutorami z Francji, Iranu oraz Hiszpanii. Negocjacje ze wspomnianymi podmiotami zakończyły się nawiązaniem współpracy, podano w materiale.

"Od momentu pojawienia się w spółce nowego zarządu naszym priorytetem jest jak najszybsza komercjalizacja rozwiązania Infoscanu. Do tej pory niemal wszystkie podpisane przez nas listy intencyjne skutkowały podpisaniem umowy oraz nawiązaniem współpracy z partnerem. Dzięki temu trafiliśmy z naszym rozwiązaniem do Francji, Hiszpanii oraz Iranu. Prowadzimy kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami m.in. z krajów skandynawskich oraz z Ukrainy. Ponadto analizujemy z Giromed Institute możliwości wejścia na rynek meksykański. Ekspansja zagraniczna Infoscanu trwa, a my nie zamierzamy zwalniać tempa" - zadeklarował wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.