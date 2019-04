Infoscan zamierza działać na co najmniej 10 rynkach do końca 2019 roku

"Firma telemedyczna Infoscan S.A. ogłosiła plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder, które zakładają, że do końca roku spółka będzie prowadzić działalność komercyjną na co najmniej dziesięciu rynkach. Aktualnie spółka działa na trzech rynkach, w tym dwóch zagranicznych. W ramach ekspansji spółka zamierza wprowadzić do szerokiego zastosowania system telemedyczny Osascan, innowacyjnego kontynuatora systemu Medium24, który wyróżnia się zdolnością do obsługi wielokrotnie większej ilości badań jednocześnie" - czytamy w komunikacie.