infuture.institute i Skanska: Biura hybrydowe i elastyczne na czele trendów

"Tak naprawdę w pracy, a dokładniej w biurach, spędzamy wiele godzin dziennie. Nic więc dziwnego, że to, jak w nich funkcjonujemy i jak się czujemy, ma wpływ na nasz dobrostan emocjonalny. Mam nadzieję, że wyniki badań będą inspiracją w tworzeniu biur przyszłości. To niezwykle istotne, by były one jak najbardziej przyjazne dla współczesnego pokolenia określanego często jako Indoor Generation. Badania wskazują, że 90% czasu spędzamy wewnątrz budynków, również w biurowcach. Od tego, jak będą one zaprojektowane, będzie zależeć nasze samopoczucie, zdrowie, ale także efektywność i energia w pracy" - powiedziała założycielka i prezes infuture.institute Natalia Hatalska podczas konferencji prasowej.

"Trendem najbardziej zaawansowanym jest 'hybryd office', biura nastawionego na multifunkcjonalność wewnątrz i lokalizację w wielofunkcyjnym otoczeniu" - dodała Hatalska.

Ankieta internetowa w formie panelu eksperckiego, na którą powołują się autorzy raportu wskazuje, że prawdopodobieństwo upowszechnienia się trendu biur hybrydowych to 93%. Na dziś eksperci ocenili gotowość firm do kreowania przestrzeni, tak by wpisywały się w ten trend, na 67%.

"Obecnie coraz bardziej na znaczeniu zyskują przestrzenie i biura hybrydowe, które mogą łączyć różne rodzaje i typy pracy i pracowników, rmy czy obszary zawodowej aktywności. W oparciu o zmiany ekonomiczne powstał trend 'hybrid workstyle spaces', gdzie w biurach obok siebie mogą funkcjonować niezależni przedsiębiorcy, freelancerzy, startupy i duże korporacje, co ułatwia im nawiązywanie współpracy i kooperację. Przestrzenie biurowe są łatwo adaptowalne i elastyczne, jest w nich dużo otwartych przestrzeni, wielofunkcyjnych miejsc spotkań i mobilnych mebli" - czytamy w raporcie.

Według ekspertów, kolejny trend to "Home (like) office". Jest on określany również mianem "udomowionych przestrzeni" lub definiowany jako "trzecia przestrzeń". Jest to wnętrze pomiędzy spersonalizowaną przestrzenią we własnym domu, a formalnym miejscem pracy stanowiącym wizytówkę firmy. Mocny akcent położony jest na wystrój i klimat wnętrz, m.in. poprzez dodatki, wygodne fotele i kanapy - podobne do tych, które posiadamy w domu, dzięki czemu poniekąd zaciera się granica pomiędzy pracą i domem.

Trzeci trend, "człowiek w centrum" jest kształtowany przez czynniki społeczno-środowiskowe, gdzie przestrzeń do pracy zaprojektowana z uwzględnieniem rozwiązań wpływających na lepsze samopoczucie psychofizyczne jest czymś coraz częściej oczekiwanym przez pracowników. Wpisują się w niego zarówno rozwiązania projektowe i dodatkowe przestrzenie, w których pracownicy mogą się zrelaksować i zadbać o swoje ciało czy samopoczucie, a także dobrze zaplanowana i zaprojektowana ergonomia miejsca pracy. Ważne jest również oświetlenie, temperatura, kolorystyka czy akustyka przestrzeni, która wpływa na poziom hałasu w biurze.

Troska o środowisko, zrównoważony rozwój i roślinność w biurach oraz wokół budynków to trend "zrównoważonego biura". Jest to trend środowiskowy, mający na celu wkomponowywanie przyrody jako elementu projektu architektonicznego - wewnątrz i na zewnątrz biur. Cały trend wpisuje się jednak w szerszą perspektywę patrzenia na biuro oraz w obszar budownictwa cyrkularnego. Staje się on m.in. odpowiedzią na problem marnowania surowców i rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Badania wykazują, że obecność roślin w miejscu pracy wiąże się z niższym niepokojem psychicznym i lepszym samopoczuciem. Wpływa też bezpośrednio na zdrowie. Dzięki ich obecności, pracownicy są bardziej odporni na stres. Dodatkowo, zwiększa się ich kreatywność i skupienie.

Następnie wyróżniono "trend technologiczny", w którym zadaniem technologii jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów ludzi (czasem nawet zanim się one pojawią), łączenie ich w miejscu pracy, optymalizowanie ich efektywności i wpływanie na ich komfort oraz samopoczucie w myśl trendu Human First. Przestrzenie biurowe są miejscami, gdzie inteligentne technologie (bazujące m.in. na rozwiązaniach AI, IoT, VR, AR, beaconach czy biometrii), platformy czy aplikacje ułatwiają pracę i funkcjonowanie w biurze.

Ostatnim wyróżnionym trendem w raporcie jest "idea lokalności". Raport pokazuje, że kreowanie przestrzeni, która staje się synonimem lokalności, przestrzeni znanej i rozpoznawanej, będzie nabierać większego znaczenia. Biura i biurowce coraz częściej są przestrzeniami wpisanymi w lokalny kontekst. W przypadku przestrzeni biurowych, architektura i design stają się środkiem wyrazu lokalnej specyfiki miejsca. Biura funkcjonujące w myśl idei lokalności wyrażają w ten sposób tożsamość jako firmy zaangażowanej i wpisującej się w okolicę.

Jak podano w raporcie, jego przygotowanie obejmowało szereg badań: na podstawie desk researchu, field researchu, trendhuntingu, badań jakościowych (m.in. wywiadów eksperckich) oraz badań ilościowych, udało się zdefiniować sześć trendów. Zostały one zdefiniowane w oparciu o czynniki społeczne, ekonomiczne, technologiczne, środowiskowe oraz polityczne, zgodnie z modelem STEEP.

