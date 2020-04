finanse 1 godzinę temu

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Bankowi został przyznany limit w wysokości 13 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku, podał ING BSK.